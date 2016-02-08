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    Агаларов: «Ребята сетовали на то, что свежести нет»

    Главный тренер "Анжи" Руслан Агаларов рассказал об игре команды в контрольном матче с "Динамо" (0:2).

    "И в первом, и во втором тайме моментов у наших ворот было очень много, соперник не реализовал. Ребята сетовали на то, что свежести нет. Но я думаю, и соперник был не особо свеж. Результат по игре.

    Сегодня седьмой день сбора. Большая группа футболистов была в не очень хорошем состоянии. У нас игра через два дня. Мы, наверное, больше к ней подводили команду, чем к матчу с "Динамо".

    С москвичами мы сыграли разными составами по тайму. В следующей игре планируем выставить оптимальный на данный момент состав и дать ему подольше сыграть", – сказал Агаларов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.02.2016 09:08
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