Болельщик «Ливерпуля»: «Будем и дальше устраивать забастовки»

Болельщики "Ливерпуля" сообщили, что планируют и дальше устраивать забастовки против повышения цен на билеты.

Так, фанаты планируют покинуть трибуны на 77-й минуте и на матчах с "Манчестер Сити" и "Челси".

"Мы довольны вчерашней демонстрацией и количеством фанатов, которые ее поддержали. Этот момент показал наше единство и общее разочарование.

Протест нацелен на владельцев клуба. Он дает понять, что болельщики обозлены, и эта демонстрация – только начало.

Впереди игры с "Манчестер Сити" и "Челси", где у нас будет возможность еще громче о себе заявить", - сказал представитель фанатов Джей Маккена.

Напомним, что стоимость билетов вырастет с 59 фунтов (78 евро) до 77 фунтов (101 евро).