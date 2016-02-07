Хиддинк: «После пропущенного гола «Челси» нащупал свою игру»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк дал комментарий после матча английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором лондонцам удалось спастись от поражения в компенсированное арбитром время.

«Испытал радость от реакции ребят на пропущенный гол. «Манчестер Юнайтед» здорово выглядел в первой половине встречи и в начала второй, непросто добиться победы над этой командой.

По моему мнению ничья была бы заслуженным результатом. Мы неважно играли в стартовые 20 минут поединка, однако потом нам удалось выровнять игру. «МЮ» забил красивый гол, но после моя команда нащупала свою игру.

Завтра у нас будет больше информации о здоровье Зума. Но и так всем было видно, что травма носит серьезный характер. Будем верить, что все обойдется», – сказал Хиддиинк.