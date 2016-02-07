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    • Хиддинк: «После пропущенного гола «Челси» нащупал свою игру»

    Хиддинк: «После пропущенного гола «Челси» нащупал свою игру»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк дал комментарий после матча английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором лондонцам удалось спастись от поражения в компенсированное арбитром время.

    «Испытал радость от реакции ребят на пропущенный гол. «Манчестер Юнайтед» здорово выглядел в первой половине встречи и в начала второй, непросто добиться победы над этой командой.

    По моему мнению ничья была бы заслуженным результатом. Мы неважно играли в стартовые 20 минут поединка, однако потом нам удалось выровнять игру. «МЮ» забил красивый гол, но после моя команда нащупала свою игру.

    Завтра у нас будет больше информации о здоровье Зума. Но и так всем было видно, что травма носит серьезный характер. Будем верить, что все обойдется», – сказал Хиддиинк.

    Источник: BBC

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    07.02.2016 22:54
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    Комментарии (2)
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    iiiiiws
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    I did n't anything are you missing me to someonese ore yours adm is fck'n with his own eyes. what spam i post onl 1 mssg ???
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