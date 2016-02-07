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    • Альба: «Барселоне» становится все сложнее выигрывать в гостях»

    Альба: «Барселоне» становится все сложнее выигрывать в гостях»

    Защитник «Барселона» Жорди Альба отметил важность победы, добытой в выездной встрече против «Леванте» (2:0) в рамках 23-го тура Примеры, а также подчеркнул, что команда движется в правильном направлении.

    «Игра была достаточно плотная и мы могли неоднократно забить, но «Леванте» отлично играл в обороне. В непростом матче «Барселона» добыла важные три очка. С каждым разом все тяжелее одерживать выездные победы, сегодня нам пришлось несладко.

    У нас все идет по плану. Важно, что мы 28 матчей мы не проигрываем. Нужно и дальше двигаться вперед.

    Во второй встрече с «Валенсией» в кубке «Барселона» как обычно будет играть на победу. В первой встрече мы добились отличного результата, однако и во второй мы также должны настраиваться на победу. Эта игра важна для нас», – сказал Альба.

    Источник: ФК «Барселона»

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    07.02.2016 19:39
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Всё нормально, главное, не расслабляться, ага.
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    ologreds
    1694996261
    numo457242
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