Альба: «Барселоне» становится все сложнее выигрывать в гостях»

Защитник «Барселона» Жорди Альба отметил важность победы, добытой в выездной встрече против «Леванте» (2:0) в рамках 23-го тура Примеры, а также подчеркнул, что команда движется в правильном направлении.

«Игра была достаточно плотная и мы могли неоднократно забить, но «Леванте» отлично играл в обороне. В непростом матче «Барселона» добыла важные три очка. С каждым разом все тяжелее одерживать выездные победы, сегодня нам пришлось несладко.

У нас все идет по плану. Важно, что мы 28 матчей мы не проигрываем. Нужно и дальше двигаться вперед.

Во второй встрече с «Валенсией» в кубке «Барселона» как обычно будет играть на победу. В первой встрече мы добились отличного результата, однако и во второй мы также должны настраиваться на победу. Эта игра важна для нас», – сказал Альба.