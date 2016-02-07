Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тарасов: «Пока не стоит забивать голову тем, как играет «Фенербахче»

    Тарасов: «Пока не стоит забивать голову тем, как играет «Фенербахче»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как проходит зимний тренировочный сбор команды в Португалии.

    «Обычный рабочий сбор. Готовимся к продолжению сезона и Лиге Европы. Следил за результатами «Фенербахче» – в последних матчах они побеждают, но сами игры не смотрел. Пока не стоит забивать этим голову. Детально разбирать соперника будем ближе к матчам. Сейчас физически готовы процентов на 70-80. К «Фенербахче» подойдем в хорошей форме и постараемся их обыграть», – заявил Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996261
    numo457236
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+