Тарасов: «Пока не стоит забивать голову тем, как играет «Фенербахче»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, как проходит зимний тренировочный сбор команды в Португалии.

«Обычный рабочий сбор. Готовимся к продолжению сезона и Лиге Европы. Следил за результатами «Фенербахче» – в последних матчах они побеждают, но сами игры не смотрел. Пока не стоит забивать этим голову. Детально разбирать соперника будем ближе к матчам. Сейчас физически готовы процентов на 70-80. К «Фенербахче» подойдем в хорошей форме и постараемся их обыграть», – заявил Тарасов.