Кэррик: «Верю в то, что «МЮ» еще может выиграть титул»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик в преддверии игры против «Челси» в 25 туре английской Премьер-лиги выразил мнение, что «красные дьяволы» еще способны побороться за титул.

«Игра с «Челси» – это большая игра для нас. Если мы сможем приехать и победить, мы значительно улучшим свое положение.

Я уже достаточно долго в Манчестере и у нас были не самые удачные сезоны, в которых все складывалось не лучшим образом ровно до той поры, пока мы не находили себя, пока не происходило единение команды для финального рывка, побед в оставшихся матчах.

Это может быть целью для нас сейчас. Этот сезон, в каком-то смысле, начинается для нас только сейчас. Нужно сделать рывок и, надеюсь, мы не закончим сезон без трофея. Можем ли мы выиграть чемпионат? Думаю, да. Я верю в это. Я прекрасно понимаю положение и ситуацию, в которой мы находимся, но, если мы будем выигрывать, у нас появится шанс», – отметил Кэррик.