Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кэррик: «Верю в то, что «МЮ» еще может выиграть титул»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик в преддверии игры против «Челси» в 25 туре английской Премьер-лиги выразил мнение, что «красные дьяволы» еще способны побороться за титул.

    «Игра с «Челси» – это большая игра для нас. Если мы сможем приехать и победить, мы значительно улучшим свое положение.

    Я уже достаточно долго в Манчестере и у нас были не самые удачные сезоны, в которых все складывалось не лучшим образом ровно до той поры, пока мы не находили себя, пока не происходило единение команды для финального рывка, побед в оставшихся матчах.

    Это может быть целью для нас сейчас. Этот сезон, в каком-то смысле, начинается для нас только сейчас. Нужно сделать рывок и, надеюсь, мы не закончим сезон без трофея. Можем ли мы выиграть чемпионат? Думаю, да. Я верю в это. Я прекрасно понимаю положение и ситуацию, в которой мы находимся, но, если мы будем выигрывать, у нас появится шанс», – отметил Кэррик.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996261
    numo457232
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+