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    • Пресс-служба «Анжи»: «Леонардо самовольно пропускает сбор команды»

    Пресс-служба «Анжи»: «Леонардо самовольно пропускает сбор команды»

    Полузащитник «Анжи» Леонардо самовольно пропускает второй сбор махачкалинской команды в Марбелье. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Ислам Абакаров.

    «Агент футболиста на днях сказал, что Леонардо не может выехать, потому что его не пускает правительство Бразилии. У клуба информация, что никаких юридических препятствий для выезда нет. На данный момент игрок самовольно пропускает второй сбор команды в Марбелье», – отметил Абакаров.

    Напомним, ранее появилась информация, что хавбек стал виновником ДТП с летальным исходом.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2016 17:33
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    Комментарии (3)
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    Antoshka2015
    1454856277
    он же убил человека, какой еще футбол
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    ologreds
    1694996262
    numo457230
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