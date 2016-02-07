Пресс-служба «Анжи»: «Леонардо самовольно пропускает сбор команды»

Полузащитник «Анжи» Леонардо самовольно пропускает второй сбор махачкалинской команды в Марбелье. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Ислам Абакаров.

«Агент футболиста на днях сказал, что Леонардо не может выехать, потому что его не пускает правительство Бразилии. У клуба информация, что никаких юридических препятствий для выезда нет. На данный момент игрок самовольно пропускает второй сбор команды в Марбелье», – отметил Абакаров.

Напомним, ранее появилась информация, что хавбек стал виновником ДТП с летальным исходом.