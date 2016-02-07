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    • Тарасов: «Спартак для меня просто команда, которую надо обыграть»

    Тарасов: «Спартак для меня просто команда, которую надо обыграть»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил мнение, что такое понятие, как верность клубу несколько ушло в прошлое.

    – Александр Самедов не стал отрицать, что «мясной», просто уже давно играл за «Спартак». А если вас на две половины разрезать, вы какой внутри?

    – Внутри мы все красные. Конечно, это было давно. Я большую часть времени провел в «Спартаке», в школе. Никогда не отрицал и никогда плохо не относился к этой команде. И сейчас нормально отношусь. Но играю в «Локомотиве», защищаю цвета этого клуба. «Спартак» для меня просто команда, которую надо обыграть.

    – Разговоры про дух, верность цветам и прочее – в прошлом? Сейчас решают многое величина контракта, удобства, условия?

    – Наверное. Жизнь, футбол изменились. Но все зависит от человека, индивидуальных качеств, воспитания. Я понимаю, что «Локомотив» – большой клуб. Поэтому не хочется позорить это имя. Когда выхожу на поле, не хочу опозорить тот «Локомотив», который играл в Лиге чемпионов при Семине. Хочется соответствовать этому уровню.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.02.2016 16:58
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1454859262
    Да Самедов то по сравнению с Бузовым -ЧЕЛОВЕКОМ то оказался.А этому величина и условия контракта в первую очередь.Вот поэтому никогда и не станешь настоящим футболистом-а так и останешься на всю жизнь костоломом.
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    FCSM-Forever
    1454862238
    Да разочаровал парниша!! Езжай в дом 2 там контракт лудше и условия!!!
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    ologreds
    1694996262
    numo457221
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