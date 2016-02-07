Тарасов: «Спартак для меня просто команда, которую надо обыграть»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выразил мнение, что такое понятие, как верность клубу несколько ушло в прошлое.

– Александр Самедов не стал отрицать, что «мясной», просто уже давно играл за «Спартак». А если вас на две половины разрезать, вы какой внутри?

– Внутри мы все красные. Конечно, это было давно. Я большую часть времени провел в «Спартаке», в школе. Никогда не отрицал и никогда плохо не относился к этой команде. И сейчас нормально отношусь. Но играю в «Локомотиве», защищаю цвета этого клуба. «Спартак» для меня просто команда, которую надо обыграть.

– Разговоры про дух, верность цветам и прочее – в прошлом? Сейчас решают многое величина контракта, удобства, условия?

– Наверное. Жизнь, футбол изменились. Но все зависит от человека, индивидуальных качеств, воспитания. Я понимаю, что «Локомотив» – большой клуб. Поэтому не хочется позорить это имя. Когда выхожу на поле, не хочу опозорить тот «Локомотив», который играл в Лиге чемпионов при Семине. Хочется соответствовать этому уровню.