Мутко: «Из меня получается потенциальный готовый претендент на должность главы ФИФА»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о том, не думал ли он попробовать свои силы на посту главы ФИФА или УЕФА.

«Непростой вопрос. Мне задают его и коллеги по исполкому ФИФА, президенты других национальных федераций. Во-первых, это совершенно другой образ жизни. Нравится или нет, но штаб-квартира находится в Швейцарии, и нужно туда ехать жить. Хочу ли я этого? Вяжется ли это с моими жизненными планами? Наверное, сейчас мне сложно будет это сделать. Честно скажу, не готов к такому повороту.

Все понятно – и вопрос совершенно правильный. Если посмотреть со стороны, абстрагируясь от моей личности, то получится потенциальный готовый претендент: федеральный министр такой страны, член исполкома, президент национальной федерации. Я же давно в спорте, знаю все международные федерации, понимаю принципы их работы. В принципе это было бы логично. Но тогда честно нужно было себе признаться на каком-то этапе, что такой вариант не исключен. Возможно, если бы в 2008 году я не ушел из футбола, такой вариант был бы не исключен.

Сейчас, когда я вернулся, когда думаю продолжать развивать футбол, наладить здесь все. Все время обидно: наладишь, а потом опять приходится делать то же самое. И зло берет: вы же общественная организация. Один президент, другой… Спрашивайте с них. Вообще, надо исходить и из своего места в стране – мы ведем огромный проект чемпионата мира 2018 года. Это не значит, что приди кто-то на мое место, он не справится. Никаких проблем не будет. Считаю, что не так зависит от личности уже и Минспорт. Есть нормативно-правовая база, все документы, принят закон о физической культуре и спорте. Проекты, должность, которую я занимаю – подобные решения сам принимать я не могу.

Ну и, скажу вам откровенно, маленький, но тоже фактор – знание языка. Брось тебя в ту среду – быстро научишься, но тем не менее. Все-таки международная организация. Поэтому я такой вариант даже не рассматриваю», – сказал Мутко.