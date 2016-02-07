Моуринью хочет работать только в Англии

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью намекнул, что местом его следующей работы будет Англия, где существует высокий уровень конкуренции.

"Я всегда говорил, что мне нужна конкуренция, причем каждую неделю. В Испании я работал в удивительном клубе, но у меня было четыре матча в году: "Барселона" – "Реал", "Реал" – "Барселона", а после них мы выигрывали 4:0, 5:0, 4:1, 6:1. Было тяжело выиграть чемпионат, потому что в нем было два монстра, но было легко выиграть остальные матчи. Сложно стать чемпионом, потому что соревнуешься с другой командой, а также побеждать и побеждать, как это вы и делаете. В итоге я выиграл с "Реалом" чемпионат Испании, набрав 100 очков, и проиграл, набрав 91 очко.

В Англии можно стать чемпионом, набрав 75 очков или меньше, так что мне нужна была конкуренция", - сказал Моуринью.