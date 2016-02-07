«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

"Челси" при Гусе Хиддинке по-прежнему не проигрывает, а последние два матча "Манчестер Юнайтед" показали, что команда выбирается из кризиса и вполне может побороться за титул.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" – "Манчестер Юнайтед". Начало в 19:00, не пропустите!