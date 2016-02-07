Ван Гаал: «Не верю в переговоры между «МЮ» и Моуринью»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал назвал спекуляциями сообщения в СМИ о переговорах между руководством "красных дьяволов" и экс-наставником "Челси" Жозе Моуринью.

"Последние два месяца были очень трудными для моей жены, моих детей, моих внуков и моих друзей. Для меня тоже, но я могу справиться. В Голландии знают, что я слишком высокомерен, чтобы сомневаться в себе, но я также знаю, что какой бред создается обо мне. Я не верю, что ведутся переговоры между Жозе Моуринью и "Манчестер Юнайтед", - сказал ван Гаал.