Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Моуринью: «Уверен, вскоре я вернусь к работе»

    Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться к работе.

    «В этот момент я без работы и не знаю, где я буду в будущем, потому что в футболе ничего нельзя знать наперед. Но я уверен, что моим домом все равно будет Англия, моя семья останется в Лондоне.

    Я профессионал и должен идти вперед. Чтобы чувствовать себя счастливым, я должен вернуться в футбол. Это моя середа обитания. Я работал тренером с 2000 года, был перерыв в несколько месяцев, когда я покинул «Челси» в 2007 , так что сейчас это вторая пауза за 15 или 16 лет. Совершенно точно, что вскоре я вернусь к работе», – сказал Моуринью.

    Источник: 101greatgoals.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anacarp
    1454827839
    очень ждем этого
    Ответить
    ologreds
    1694996266
    numo457166
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+