Моуринью: «Уверен, вскоре я вернусь к работе»

Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что в ближайшем будущем намерен вернуться к работе.

«В этот момент я без работы и не знаю, где я буду в будущем, потому что в футболе ничего нельзя знать наперед. Но я уверен, что моим домом все равно будет Англия, моя семья останется в Лондоне.

Я профессионал и должен идти вперед. Чтобы чувствовать себя счастливым, я должен вернуться в футбол. Это моя середа обитания. Я работал тренером с 2000 года, был перерыв в несколько месяцев, когда я покинул «Челси» в 2007 , так что сейчас это вторая пауза за 15 или 16 лет. Совершенно точно, что вскоре я вернусь к работе», – сказал Моуринью.