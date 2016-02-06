Смородская: «Получение российского гражданства Гилерме было адским процессом»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как шел процесс получения российского гражданства голкипером железнодорожников Гилерме.

– Получение российского гражданства Гилерме было трудным процессом?

– Адским. Просто адским. У меня были минуты отчаяния. Нас никто не поддержал – ни Минспорта, ни РФС. Но я везде стучалась, обращалась, просила, чтобы нам помогли. Однако мы шли абсолютно на общих основаниях. Гилерме очень много лет провел в России, сдал все экзамены. Процесс получения гражданства длился два с лишним года.

– Не общались со Слуцким на тему «Гилерме и сборная»?

– Нет. У меня нет цели кого-то лоббировать в сборную. Я очень доверяю Леониду Слуцкому, считаю, что он все видит и знает. И сам решит, кого вызывать и кого – нет.