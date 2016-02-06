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    • Смородская: «Получение российского гражданства Гилерме было адским процессом»

    Смородская: «Получение российского гражданства Гилерме было адским процессом»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, как шел процесс получения российского гражданства голкипером железнодорожников Гилерме.

    – Получение российского гражданства Гилерме было трудным процессом?

    – Адским. Просто адским. У меня были минуты отчаяния. Нас никто не поддержал – ни Минспорта, ни РФС. Но я везде стучалась, обращалась, просила, чтобы нам помогли. Однако мы шли абсолютно на общих основаниях. Гилерме очень много лет провел в России, сдал все экзамены. Процесс получения гражданства длился два с лишним года.

    – Не общались со Слуцким на тему «Гилерме и сборная»?

    – Нет. У меня нет цели кого-то лоббировать в сборную. Я очень доверяю Леониду Слуцкому, считаю, что он все видит и знает. И сам решит, кого вызывать и кого – нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 18:14
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454772868
    Не знаю-не знаю, у знакомых армян как-то всё быстро прокатило, ага.
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    Вомбат
    1454780188
    У армян прокатило, а у Смородской нет, потому что она не умеет давать взятки тысячерублевыми купюрами. А купюры в пятьсот евро гражданство РФ не стоит. Поэтому только 2.5 года, куча экзаменов, и стояние в очереди накануне домашней игры со Спортингом. Иначе никак. Россия-с!
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    ologreds
    1694996270
    numo457107
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