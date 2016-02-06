Азар: «Извинился перед Моуринью в СМС после его увольнения»

Хабек "Челси" Эден Азар рассказал о своих ощущениях после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью с поста наставника синих.

"Я извинился, послав ему СМС, сожалел о его уходе. В прошлом сезоне совместными усилиями мы достигли успеха, однако в нынешнем у нас не вышло. Я чувствовал небольшую вину на себе, ведь я получил звание лучшего футболиста года. Я играл одну из ведущих ролей в команде, но в этом сезоне мои показатели ухудшились.

В ответ Жозе пожелал мне всего наилучшего", – признался Азар.

Ранее с СМИ появилась информация, что бельгийский полузащитник был одним из главных среди тех игроков, кто инициировал отставку Моуринью.