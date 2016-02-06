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    • Хиддинк получал предложения из Китая перед возвращением в «Челси»

    Хиддинк получал предложения из Китая перед возвращением в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк мог трудоустроиться в чемпионате Китая. По словам голландца, перед назначением в лондонский клуб у него было несколько предложений из этой страны.

    «В недавнем прошлом у меня были возможности отправиться тренировать в Китай.

    Но если сравнивать разные турниры, премьер-лига – самый привлекательный. АПЛ показывают во всех уголках планеты – от крупных городов до маленьких деревушек. В общем, на нехватку денег английским клубам в ближайшее время вряд ли придется жаловаться», – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    06.02.2016 11:35
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