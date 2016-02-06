Хиддинк получал предложения из Китая перед возвращением в «Челси»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк мог трудоустроиться в чемпионате Китая. По словам голландца, перед назначением в лондонский клуб у него было несколько предложений из этой страны.

«В недавнем прошлом у меня были возможности отправиться тренировать в Китай.

Но если сравнивать разные турниры, премьер-лига – самый привлекательный. АПЛ показывают во всех уголках планеты – от крупных городов до маленьких деревушек. В общем, на нехватку денег английским клубам в ближайшее время вряд ли придется жаловаться», – сказал Хиддинк.