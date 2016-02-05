Ляпин: «Крылья Советов» вынуждены отслеживать игроков с конфликтом в клубе»

Старший селекционер "Крыльев Советов" Максим Ляпин рассказал о трансферной политике самарцев.

"Если бы у клуба были большие деньги, то мы смотрели бы молодых игроков из Балкан. Но реалии таковы, что нам нужно отслеживать те ситуации, когда у игрока конфликт с клубом, конфликт с тренером или у клуба финансовые проблемы, и он готов отдать игрока, лишь бы сэкономить на его зарплате. Мы вынуждены искать и выбирать из ограниченного количества кандидатов на ту или иную позицию", – сказал Ляпин.