Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Мальчики на девочек не обижаются – они просто уходят от них»

Уткин: «Мальчики на девочек не обижаются – они просто уходят от них»

5 февраля 2016, 19:44
2

Комментатор Василий Уткин заявил, что уход с канала "Матч ТВ" не стал для него неожиданностью.

– Допускал, что когда-нибудь уйду из этой компании, но не думал, что все будет вот так. Вообще говоря, в момент, когда я узнал, что происходят сокращения и я в списке, собирался на понедельник назначить встречу генеральному продюсеру, поговорить о паре проектов. Но не судьба.

А дальше было принято решение, и что уж встречаться? У меня ни к кому нет претензий, ушел по соглашению сторон. Я сохранил свободу высказываться по этому поводу так, как считаю нужным.

Просто удивлен своей прозорливости. В августе прошлого года написал один эмоциональный текст и сейчас удивлен, до какой степени все сбылось. Абсолютно все. Но выбор был мой, я не в обиде

– На презентации прошлой осенью Канделаки сказала: "Василий пожелал мне удачи". Что Тине Гивиевне вы пожелаете теперь?

– Это зависит от того, когда мы встретимся. Мальчики на девочек не обижаются. Просто иногда мальчики уходят от девочек, когда дальше невозможно, что я и сделал, – сказал Уткин.

Источник: «Советский спорт»
Россия Уткин Василий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1454692423
Да ты и с самого начала не хотел там работать,и правильно сделал, что ушел,канал так себе
Ответить
nemolod
1454698476
Все взрослые "девочки" любят не мальчиков,а мужиков!
Ответить
Главные новости
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
2
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
6
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Все новости
Все новости
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
11:59
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
10:36
1
Подробности прощания с Месси-старшим
10:16
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
6
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
09:20
1
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
9
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
12
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+