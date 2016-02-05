Уткин: «Мальчики на девочек не обижаются – они просто уходят от них»

Комментатор Василий Уткин заявил, что уход с канала "Матч ТВ" не стал для него неожиданностью.

– Допускал, что когда-нибудь уйду из этой компании, но не думал, что все будет вот так. Вообще говоря, в момент, когда я узнал, что происходят сокращения и я в списке, собирался на понедельник назначить встречу генеральному продюсеру, поговорить о паре проектов. Но не судьба.

А дальше было принято решение, и что уж встречаться? У меня ни к кому нет претензий, ушел по соглашению сторон. Я сохранил свободу высказываться по этому поводу так, как считаю нужным.

Просто удивлен своей прозорливости. В августе прошлого года написал один эмоциональный текст и сейчас удивлен, до какой степени все сбылось. Абсолютно все. Но выбор был мой, я не в обиде

– На презентации прошлой осенью Канделаки сказала: "Василий пожелал мне удачи". Что Тине Гивиевне вы пожелаете теперь?

– Это зависит от того, когда мы встретимся. Мальчики на девочек не обижаются. Просто иногда мальчики уходят от девочек, когда дальше невозможно, что я и сделал, – сказал Уткин.