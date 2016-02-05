Китайская Суперлига хочет нанять Моуринью

Руководство китайской Суперлиги намерено пригласить на работу бывшего главного тренера "Челси" Жозе Моуринью.

Сообщается, что китайцы хотят видеть Моуринью на должности консультанта. В случае согласия португальца в его обязанности будет входить анализ чемпионата и составление плана по повышению качества игры. Таким образом китайские футбольные чиновники рассчитывают сделать Суперлигу более привлекательной для игроков и болельщиков по всему миру.

По информации источника, сам Моуринью знает об интересе со стороны Суперлиги, однако надеется получить работу главного тренера в "Манчестер Юнайтед".