Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» – это то же самое, что «Спартак» в России»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации с давлением, которое оказывают болельщики на главного тренера "манкунианцев" Луи ван Гаала.

– Ван Гаалу посвящают очень жесткие первые полосы: "Извините, что мы пишем, что вы опустили команду с первого места на шестое и потратили на это 250 миллионов". Как считаете, это перегиб в журналистской работе, или стандартное давление для топ-клуба?

– Это нормально. "Юнайтед" всегда боролся за первое место. При ван Гаале и Мойесе пошли шестые-седьмые места. Конечно, это расстройство для болельщиков. Это то же самое, что "Спартак" в России! Выигрывали девять чемпионатов, а теперь ведут борьбу за пятое-шестое место – конечно, болельщики недовольны.