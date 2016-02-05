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    • Шац: «Надеюсь, если изменится содержание фотографий Кокорина, что-то изменится в его голове»

    Шац: «Надеюсь, если изменится содержание фотографий Кокорина, что-то изменится в его голове»

    Известный телеведущий и шоумен Михаил Шац поделился мнением о переходе в «Зенит» бывшего нападающего «Динамо» Александра Кокорина.

    «По поводу этого футболистов пока больше вопросов, чем ответов. Это самый щедро авансированный игрок российского чемпионата. Золотой мальчик, который уже превратился в мужчину, и позолота с него слетела. Что с ним произойдет мне предугадать очень сложно. Если он выберет футбол, то сейчас у него для этого возможностей больше, чем в «Динамо».

    Впереди у него интересная весна, и не менее интересное лето. Мне очень сложно залезть в голову к Александру и сказать, как он себя поведет. Гораздо проще залезть в его Instagram, но я уже многое в нем видел (смеется). Мне кажется, если изменится содержание фотографий Александра, то что-то изменится в его голове. Я очень на это надеюсь», – рассказал Шац.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.02.2016 16:28
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1454679738
    Наоборот,если в голове изменится что то,то и в фотографиях и на поле все будет по другому
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    Aztec58
    1454684995
    Моше Шац типа самый умный?
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    Pablo Aimar
    1454692954
    поедет в Китай за бапками
    Ответить
    ologreds
    1694996277
    numo456981
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