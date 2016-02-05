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    • Мутко: «Зенит» становится базовым клубом национальной команды не под диктовку сборной»

    Мутко: «Зенит» становится базовым клубом национальной команды не под диктовку сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что «Зенит» приобретает российских футболистов не для того, чтобы стать базовым клубом для национальной команды.

    «Зенит» становится базовым клубом национальной команды не под диктовку сборной. Если сложится так, что в «Зените» будет много игроков национальной команды, то это совсем не плохо. Мы всегда хотели, чтобы футболисты сборной играли в сильных клубах.

    А это не только «Зенит», но и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Краснодар», и «Рубин». Хотелось бы, чтобы в этих клубах игроков сборной России было как можно больше. Благодаря этому будет расти мастерство наших футболистов», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2016 12:32
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    Комментарии (2)
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    x-x-x-x-x
    1454669770
    ага, как будто никто не знает чей это клуб........
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    ologreds
    1694996279
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