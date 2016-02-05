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    • Фернандеш: «Мне показалось странным, что я оказался в запасе после хорошего сезона»

    Фернандеш: «Мне показалось странным, что я оказался в запасе после хорошего сезона»

    Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш отрицает информацию, что его отсутствие в основе команды связано с неспортивным поведением.

    "Я оказался на скамейке запасных "Локомотива" по нефутбольным причинам? Пусть каждый думает так, как хочет. Еще раз повторю: мне показалось странным, что после хорошего первого сезона я оказался в резерве. Да, так бывает в футболе: ты проводишь неудачные матчи, начинаешь плохо тренироваться, и тогда тебя меняют. Но в моем случае такого не было, сезон ведь только начался, и по крайней мере мне никто не говорил, что я делаю что-то не так. Не собираюсь копать слишком уж глубоко. В конце концов, это мнение тренеров, которое мне, как профессионалу, необходимо принять. Буду работать", – сказал Фернандеш.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2016 08:31
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