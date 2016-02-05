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    • Орлов: «Зенит Арену» достроим, даже если придется работать в пять смен за день»

    Орлов: «Зенит Арену» достроим, даже если придется работать в пять смен за день»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов уверен, что стадион "Зенит-Арена" будет построен в срок.

    "В принципе, это же не помещение. Это поле футбольное, раздевалки, необходимая инфраструктура вокруг стадиона. Футбол не может быть без зрителей. Особенно Кубок конфедераций. Поэтому надо, чтобы были подъездные пути, их надо расчищать. Все это можно сделать, а вот сам стадион построят ли? Просто Блаттер требовал — сейчас его нет. Может быть, с этим и повезло чуть-чуть. Надо бы уже с лета 2016-го начинать играть на стадионе. Но, конечно, этого не будет. Ведь если строитель говорит, что он сдаст в декабре 2016 года, то все сразу понятно, да? И все заверения, что кто-то старается, кто-то раньше… В принципе, ничего страшного нет, если сдадут в мае с возможностью там играть и проведут какой-то тест, один-два матча. Тогда все возможно, потому что когда в Бразилии чемпионат мира был, тоже опаздывали все стадионы…

    И на всех чемпионатах мира — я был на десяти — все-таки строят в последний момент. Я даже удивлен был — знаете, где? В Вашингтоне! Штаны испортил, брюки. Сел на скамейку, где комментаторские места, а когда встал — там полосы. Они красили вечером, накануне. Почему так происходит? Потому что не успевают. Это большие работы, и во всем мире все это откладывают…

    Верю ли, что успеем? Ну, я русский человек! Успеем! Будем работать в пять смен в один день, что там говорить! Когда велась подготовка к Играм доброй воли, там вообще на коленках все делали, на руках, на пальцах. И провели в 1994 году. Конечно же успеем!" – сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 08:06
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDWHITE_
    1454652776
    Даешь Генку прорабом!)) аха-ха
    Ответить
    vladimir-7
    1454653281
    Пилить дополнительные бабки будут круглосуточно. Где счётная палата?
    Ответить
    С-Пб on-line
    1454655125
    Геннадий Сергеевич, вы конечно извините, но 10 ЛЕТ СТРОИТЬ СТАДИК-ЭТО ПЕРЕБОР!!!
    Ответить
    FanatSerj
    1454657069
    Ага, главный работник, только языком, уж лижет то Гена профессионально, в нужных местах и с большой интенсивностью )))
    Ответить
    Nerlinger
    1454658795
    читай - тырить в 5 раз больше
    Ответить
    джон базелон
    1454661355
    Воровать надо меньше и не с таким энтузиастом,если б у нас умели так строить,как воровать,давно бы Зенит играл на своём стадионе!!А про этого лизуна,вообще говорить противно,да и Коментатор из него плохой!
    Ответить
    кто там
    1454669143
    лол. по заголовку такое ощущение, что он там сам пашет
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    ologreds
    1694996280
    numo456941
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