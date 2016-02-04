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    • Попов: «Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно!»

    Попов: «Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно!»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, как он отреагировал на информацию о том, что его признали лучшим футболистом Болгарии в 2015 году.

    «Я знал за три месяца из болгарских СМИ, что стану победителем. Так что не могу сказать, что это стало сюрпризом. Кто был конкурентом? Есть игроки, выступающий в итальянской серии А, в болгарском чемпионате, есть один игрок, выступающий в Сербии за «Партизан». До этого трижды был вторым. Два раза уступал Бербатову, и один раз – Иванову из «Базеля», он защитник.

    Смотрят ли в Болгарии российский чемпионат? Конечно! В России играет семь футболистов из Болгарии: я, Миланов, один из «Кубани», двое из «Амкара», Георгиев из «Рубина».

    Вселяет ли эта награда уверенность? Да, потому что ранее ее получали великие игроки. Для меня честь выиграть этот приз», – сказал Попов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.02.2016 21:56
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    Комментарии (2)
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    Baggio1986
    1454645469
    З а что дали??? Непонятно...
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    ologreds
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