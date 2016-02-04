Алексей Миранчук: «На позиции форварда чувствую себя комфортно, но скорее это временная мера»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о том, насколько он комфортно чувствует себя на позиции нападающего, на которой ему чаще всего приходится играть на зимнем сборе своей команды в Португалии.

- Не в первый раз играл форварда. Кое-какая практика была, так что чувствую себя на этой позиции вполне комфортно. Могу немного отскочить назад, чтоб получить из глубины мяч. Тренер сказал перейти в нападение, я сделал. Даже момент был, нужно было решить.

- Интересно наблюдать, когда с флангов летят передачи, и вы на них выпрыгиваете.

- Да я больше за счет позиции стараюсь играть, такая борьба это пока не мое. Вообще, это скорее временная мера. Мне самому комфортнее играть атакующего полузащитника.

- Как оцениваете готовность к "Фенербахче"?

- Пока рано делать выводы. Готовимся, все идет по плану.