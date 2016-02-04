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    Лазич: «К началу сезона «Анжи» будет в отличной форме»

    Сербский футболист «Анжи» Дарко Лазич рассказал о встрече с «Цзянсу Сэйнти» (0:2).

    «Ну, вы видели, мы проигрывали после первого тайма 0:2. И на второй тайм мы выходили с решимостью добиться победы. Потому что и я, и все остальные ребята в команде всегда стремимся побеждать. Почему не далась игра? Не знаю, может, из-за того, что мы готовимся к сезону, тренируемся по два раза в день, и довольно интенсивно, некоторые ребята ощущают некоторую усталость. Я себя чувствую хорошо, я ощущаю высокую мотивацию – работать, играть в стартовом составе и побеждать. Да, мы проиграли сегодня, но это футбол. С каждой тренировкой, с каждой игрой мы растем, становимся сильнее. Я думаю, когда сезон начнется, мы будем находиться в отличной физической форме и играть хорошо», – сказал Лазич.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.02.2016 15:33
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454597617
    Лазич? Автогол с Тереком, помним-помним.
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    сканер
    1454702296
    удачи и побед!
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    ologreds
    1694996284
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