Боккетти: «С приходом Аленичева мы начали играть в футбол»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти доволен атмосферой в команде. По словам итальянца, ситуация в клубе улучшилась с приходом Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

– Дмитрий Аленичев культивирует совсем другой футбол, чем его предшественник Мурат Якин. Как быстро вы заметили отличия, вернувшись из аренды обратно?

– Еще спрашиваете! С первого же дня работы Аленичева различия были колоссальными. Все стало по-другому. Мы наконец-то начали играть в футбол. И атмосфера в команде тоже сильно улучшилась.

– Что за недопонимание случилось у вас с Якином, из-за чего вы и ушли в аренду?

– Недопонимание – не совсем верное слово. У нас вообще не было с ним отношений. Тогда я не получал никакого удовольствия от футбола. Сейчас же наслаждение вернулось. Нет смысла ворошить прошлое. Скажу просто: я очень рад, что сейчас наш главный тренер – Аленичев.