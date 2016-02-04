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    Боккетти: «С приходом Аленичева мы начали играть в футбол»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти доволен атмосферой в команде. По словам итальянца, ситуация в клубе улучшилась с приходом Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

    – Дмитрий Аленичев культивирует совсем другой футбол, чем его предшественник Мурат Якин. Как быстро вы заметили отличия, вернувшись из аренды обратно?

    – Еще спрашиваете! С первого же дня работы Аленичева различия были колоссальными. Все стало по-другому. Мы наконец-то начали играть в футбол. И атмосфера в команде тоже сильно улучшилась.

    – Что за недопонимание случилось у вас с Якином, из-за чего вы и ушли в аренду?

    – Недопонимание – не совсем верное слово. У нас вообще не было с ним отношений. Тогда я не получал никакого удовольствия от футбола. Сейчас же наслаждение вернулось. Нет смысла ворошить прошлое. Скажу просто: я очень рад, что сейчас наш главный тренер – Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 06:40
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    Комментарии (3)
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    Barsuk52
    1454567069
    в какой бей беги
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    С-Пб on-line
    1454568892
    Не, ну ты сейчас Валеру обидел...
    Ответить
    ologreds
    1694996286
    numo456842
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