Хиддинк: «Великие игроки, умеющие правильно подойти к делу, могут сделать многое для молодежи»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о тренерском будущем защитника синих Джона Терри.

«Не многие, но некоторые игроки все-таки имеют задатки того, чтобы стать успешными тренерами в будущем, хотя им еще надо учиться, как тренировать и готовить команды. Но, когда они осваивают это, им еще помогает и опыт. И если они могут переключиться, перестать думать, как игрок, и начать думать, как тот, кто может помочь молодым футболистам – а эта психологическая трансформация просто необходима – то подрастающее поколение значительно выиграет, когда в будущем будет работать с такими людьми. Великие игроки, если они умеют правильно подойти к делу и психологически перестроиться на тренерскую волну, могут сделать очень многое для молодежи, и это очень здорово», – рассказал Хиддинк.