Матчи АПЛ. Смотреть онлайн

Сегодня в Англии пройдут встречи 24-го тура. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайны матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 "Арсенал" - "Саутгемптон" 22:45 "Лестер" - "Ливерпуль"

22:45 "Норвич Сити" - "Тоттенхэм"

22:45 "Сандерленд" - "Манчестер Сити"

23:00 "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити"