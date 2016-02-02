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    Иньеста признан лучшим спортсменом Испании

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил звание лучшего спортсмена Испании по итогам 2015 года.

    «Я хочу поблагодарить людей, отдавших свои голоса за меня. И посвящаю эту награду всем тем, кто всегда верил в меня как в удачные периоды, так и в те времена, когда дела складывались не очень хорошо. Эта премия является свидетельством хорошо проделанной работы. Год оказался волшебным. Очень сложно побеждать и повторять успехи. Мы работаем для того, чтобы вновь одерживать победы», — поблагодарил испанец тех, кто за него голосовал.

    Отметим, что лучшей спортсменкой страны была признана многократная чемпионка мира по мототриалу Лайя Санс.

    Источник: Marca

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    02.02.2016 07:47
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