Кокорин: «Готов на 60%»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своем состоянии, а также о том, на какой позиции он хотел бы играть в новой команде. Напомним, сегодня Кокорин дебютировал в составе "Зенита", сыграв один тайм в матче Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).

"Готов на 60%. Мне не так важно, где играть, главное – быть на поле", – сказал Кокорин.

О своем переходе из "Динамо" футболист говорить отказался.

"О контракте не очень хочется разговаривать, потому что я приехал в новую команду и стараюсь сосредоточиться на своих ближайших играх".