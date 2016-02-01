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    Мини-футбол. Россия определилась с составом на Евро-2016

    Определился окончательный состав сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2016.

    Национальная сборная России по мини-футболу утром 1 февраля вылетает в Белград на чемпионат Европы. По итогам учебно-тренировочного сбора, который проходил на базе отеля "Аквариум" в Московской области, тренерский штаб определил окончательный состав нашей команды.

    Вратари: Густаво («Динамо», Московская область), Сергей Викулов («Синара», Екатеринбург);

    Полевые игроки: Николай Переверзев, Иван Милованов (оба – «Тюмень»), Робиньо, Владислав Шаяхметов, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, (все – «Газпром-Югра», Югорск), Ромуло, Сергей Сергеев (оба – «Динамо», Московская область), Данил Кутузов, Сергей Абрамов (оба – «Дина», Москва), Ренат Шакиров (КПРФ, Москва). Старший тренер: Сергей Скорович.

    Напомним, что подготовку к Евро проходили 18 футболистов.

    Первый матч на турнире наша команда проведет 3 февраля против Казахстана, 7-числа состоится второй поединок группы С против Хорватии. В четвертьфинале команды, занявшие первые и вторые места в группе С, сыграют против сборных из группы D, где выступают действующий чемпион Италия, а также Чехия и Азербайджан.

    Всего в Чемпионате Европы участвуют 12 сборных.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2016 13:24
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