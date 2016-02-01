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    Чухлов: «Нападение в «Зените» строится только на Дзюбе»

    Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов, становившийся в составе сине-бело-голубых чемпионом СССР, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб защитника «Динамо» Юрия Жиркова и нападающего москвичей Александра Кокорина.

    «С помощью Жиркова «Зенит» намерен укрепить главным образом левый фланг. Мне очень нравится Доменико Кришито, при Лучано Спаллетти он выглядел великолепно — как в обороне, так и впереди. За левую бровку было спокойно. У Андре Виллаш-Боаша футболист немного потерялся. Не знаю, с чем это связано — с тренерской тактикой, отсутствием доверия… Не хочется, чтобы Кришито покинул команду. Он моложе Жиркова, можно уместить на фланге обоих: итальянец в защите, россиянин — чуть выше. Интересно посмотреть на эту связочку.

    Нападение в «Зените» строится только на Дзюбе. Наверное, это неправильно, должен быть еще один форвард, а на Александре Кержакове, похоже, поставили крест. Но, скорее, Кокорин — потенциальная замена Данни на позиции левого вингера. При всем уважении к португальцу в текущем сезоне он выглядит невыразительно. Выходит, оба новичка «Зенита» являются его конкурентами за место в составе.

    Как и Данни, Кокорину нужен простор деятельности. Он может выполнять роль «свободного художника» с определенными оборонительными функциями. Кстати, Олег Шатов в последнее время тоже нестабилен, подвержен травмам. Приобретение динамовца — хорошее подспорье для него: нельзя расслабляться, чувствуя себя корифеем лимита. Необходима спортивная борьба, в которой победит сильнейший, а не закулисные интриги», сказал Чухлов.

    Источник: УЕФА

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    01.02.2016 06:25
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    Комментарии (2)
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    Konst77
    1454308153
    Чухлов, Лепешкин, Панов))) звезды зенита, епт)))))
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    ologreds
    1694996307
    numo456532
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