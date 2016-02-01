Чухлов: «Нападение в «Зените» строится только на Дзюбе»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов, становившийся в составе сине-бело-голубых чемпионом СССР, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб защитника «Динамо» Юрия Жиркова и нападающего москвичей Александра Кокорина.

«С помощью Жиркова «Зенит» намерен укрепить главным образом левый фланг. Мне очень нравится Доменико Кришито, при Лучано Спаллетти он выглядел великолепно — как в обороне, так и впереди. За левую бровку было спокойно. У Андре Виллаш-Боаша футболист немного потерялся. Не знаю, с чем это связано — с тренерской тактикой, отсутствием доверия… Не хочется, чтобы Кришито покинул команду. Он моложе Жиркова, можно уместить на фланге обоих: итальянец в защите, россиянин — чуть выше. Интересно посмотреть на эту связочку.



Нападение в «Зените» строится только на Дзюбе. Наверное, это неправильно, должен быть еще один форвард, а на Александре Кержакове, похоже, поставили крест. Но, скорее, Кокорин — потенциальная замена Данни на позиции левого вингера. При всем уважении к португальцу в текущем сезоне он выглядит невыразительно. Выходит, оба новичка «Зенита» являются его конкурентами за место в составе.

Как и Данни, Кокорину нужен простор деятельности. Он может выполнять роль «свободного художника» с определенными оборонительными функциями. Кстати, Олег Шатов в последнее время тоже нестабилен, подвержен травмам. Приобретение динамовца — хорошее подспорье для него: нельзя расслабляться, чувствуя себя корифеем лимита. Необходима спортивная борьба, в которой победит сильнейший, а не закулисные интриги», – сказал Чухлов.