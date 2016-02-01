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  • Агент Кокорина: «Смеемся над тем, что пишут о зарплате Александра в СМИ»

Агент Кокорина: «Смеемся над тем, что пишут о зарплате Александра в СМИ»

1 февраля 2016, 01:01
5

Кирилл Логинов, представляющий интересы форварда "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу появившейся в СМИ информации, что его клиент хотел получать зарплату в петербургском клубе больше, чем у Артема Дзюбы.

– Доводилось слышать, что Кокорин хотел получать в "Зените" больше Дзюбы.

– Ой, мы уже привыкли к таким сообщениям в СМИ, смеемся над этим. Людям же надо что-то писать.

– Чужая зарплата многих интересует.

– Конечно, все хотят получать больше Криштиану Роналду. В нашем случае прозвучала фамилия Дзюбы. Что тут еще сказать? Мы серьезно к таким сообщениям не относимся. Могу заявить, что "Зенит" сделал солидное предложение по форме. Это не так, что кто-то с чем-то пошептался за углом. Все было сделано четко, предельно ясно. Поэтому мы и начали его рассматривать после отпуска. До этого ни с кем переговоры не вели.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Asbjorn
1454277968
Солидное предложение,поэтому и приняли,жаль что в современном футболе почти все решают деньги
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Диктор
1454278504
А как мы все смеемся-за то что ему вообще за что то платят.
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Biatlon1st
1454284263
А мы все смеемся над его игрой)
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REDWHITE_
1454307780
игра лзюбы и кокорина всегда вызывает смех
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gennadiy
1454308286
Смейтесь смейтесь, только потом не удивляйтесь что в ваш адрес трибуны кричат
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