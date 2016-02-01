Агент Кокорина: «Смеемся над тем, что пишут о зарплате Александра в СМИ»

Кирилл Логинов, представляющий интересы форварда "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу появившейся в СМИ информации, что его клиент хотел получать зарплату в петербургском клубе больше, чем у Артема Дзюбы.

– Доводилось слышать, что Кокорин хотел получать в "Зените" больше Дзюбы.

– Ой, мы уже привыкли к таким сообщениям в СМИ, смеемся над этим. Людям же надо что-то писать.

– Чужая зарплата многих интересует.

– Конечно, все хотят получать больше Криштиану Роналду. В нашем случае прозвучала фамилия Дзюбы. Что тут еще сказать? Мы серьезно к таким сообщениям не относимся. Могу заявить, что "Зенит" сделал солидное предложение по форме. Это не так, что кто-то с чем-то пошептался за углом. Все было сделано четко, предельно ясно. Поэтому мы и начали его рассматривать после отпуска. До этого ни с кем переговоры не вели.