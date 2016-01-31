Терри покинет «Челси» по завершении сезона

Капитан "Челси" Джон Терри не будет продлевать контракт с клубом, который истечет по завершении нынешнего сезона. Тем не менее, 35-летний защитник не желает переходить в какой-либо другой английский клуб будущим летом. По всей видимости, игрок рассчитывает продолжить карьеру за рубежом, так как хочет играть и не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Всю свою профессиональную карьеру Терри выступал за лондонский клуб, завоевав с ним четыре титула чемпионов Англии.

"На прошлой неделе перед игрой с "Арсеналом" стало известно, что мой контракт не будет продлен. Тем не менее, это не будет сказочным концом моей карьеры, я не собираюсь на пенсию в "Челси", – сказал Терри.