Агент Кокорина: «В «Зените» нас привлекло участие в Лиге чемпионов и солидность клуба»

Футбольный агент Кирилл Логинов, представляющий интересы нового нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал переход своего клиента из московского "Динамо" в стан сине-бело-голубых.

– Чем вас и Александра привлек "Зенит"?

– В первую очередь это стабильное участие в Лиге чемпионов. Еще какие-то факторы? Все выглядело очень солидно. Предложение было солидным по части того, как оно было сделано. Без всевозможных посредников и прочих тому подобных вещей. Солидное предложение солидного клуба. Форма тут важна.

– Сейчас, когда все переговоры уже позади, можете назвать, когда "Зенит" начал проявлять интерес?

– Официальные представители клуба вышли на нас после девятого января. Я не беру во внимание звонки непонятных людей, которые якобы были поручителями клуба. Это лирика. Как видите, достаточно быстро удалось договориться.

– Еще один вопрос из серии "сейчас говорить уже можно": был ли конкретный интерес со стороны других клубов?

– В период, когда вести переговоры нельзя, мы этого не делали. Интерес, который был, а предложение – это интерес, я соответственно перенаправлял в футбольный клуб "Динамо" Москва, который владел правами на Александра на тот момент. Все было корректно в рамках регламента. Поэтому, если вас интересуют какие-то подробности по этой теме, то лучше поинтересоваться у представителей "Динамо".

– С "Динамо" все вышло по-человечески? Сохранились хорошие отношения?

– Думаю, да. Там Александр пробыл восемь лет. Там большую роль сыграли обстоятельства. Фейр-плей и все тому подобное. Я думаю такой переход принес пользу и футбольному клубу "Динамо", и, дай бог, Александр "Зениту" пользу еще принесет.