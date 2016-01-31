Кокорин: «Самое главное сейчас – набрать форму и наиграть связи»

Новичок "Зенита" Александр Кокорин, подписавший вчера контракт с петербургском клубом, поделился первыми впечатлениями от перехода в стан сине-бело-голубых, отметив, что ему удастся без проблем адаптироваться в новой команде.

– Очень радо оказаться здесь. Спасибо большое за профессионализм директорам "Зенита", за то, что так быстро мы уладили все вопросы. Я, наверное, впервые так быстро подписал контракт. Не было никаких недомолвок, недопониманий.

– Вчера сказали, что не верите в реальность происходящего. Сейчас поверили?

– Сегодня я одел экипировку новой команды. Самое главное сейчас – набрать форму, наиграть связи, ведь впереди много игр – предстоит огромный объем работы.

– Шатов вас встретил словами: "Такое ощущение, что приехал Криштиану Роналду. А приехал всего лишь Кокорин". Проблем с адаптацией не будет, по всей видимости, у вас много друзей в команде?

– Кого-то я узнал лучше по сборной – с Олегом Шатовым, Артемом Дзюбой мы играем вместе, Смольникова тоже знаю очень давно. Так что, с этим проблем не должно быть.

– А как насчет иностранцев?

– Их тоже всех знаю, просто меньше с ними общался, в семейной обстановке с ними никогда не пересекались.