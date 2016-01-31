Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чухлов: «Дзюба был дровосек дровосеком, а приехал в «Зенит» и начал забивать. Дай бог, чтобы и Кокорину «поперло»

Чухлов: «Дзюба был дровосек дровосеком, а приехал в «Зенит» и начал забивать. Дай бог, чтобы и Кокорину «поперло»

31 января 2016, 17:45
6

Бывший игрок "Зенита" Борис Чухлов, становившийся в составе сине-бело-голубых чемпионом СССР, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб защитника "Динамо" Юрия Жиркова и нападающего москвичей Александра Кокорина.

"Хороший оклад, стабильная зарплата. Играешь или не играешь, а зарплату все равно получаешь. Как воспримет эти переходы общественность? Думаю, ничего не поменяется: как был негатив, так и будет негатив. Главное, чтобы люди из "Спартака" и "Динамо", которые приезжают, приезжали в "Зенит" и играли. И народ сразу по-другому к ним относиться будет. Артем Дзюба был кто? Дровосек дровосеком, начал забивать - и все. Дай бог, чтобы и Кокорину "поперло", как Дзюбе, буду только рад.

Будут ли нападающие конкурировать между собой? Сегодня есть Дзюба, а завтра может не быть Дзюбы, нос ему опять сломают, и все. Я так понимаю, что Кокорин больше на позицию Данни рассматривается, а не Дзюбы. Шумиху сейчас подняли о том, что у Кокорина возраст подделан в паспорте, передачу даже показали на "Матч ТВ". Непонятно, почему сейчас, кому эта ситуация нужна. Ну скупает "Зенит" игроков у конкурентов, но переход в "Зенит" - не худший вариант для Кокорина. В Англии он себя не захотел попробовать, наверное, тот же Жирков сказал, что там пахать надо будет", - сказал Чухлов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Жирков Юрий Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
1cent
1454252900
позволю себе напомнить что дровосек дзюба нормально забивал играя за ростов, в тч и без помощи халка, та к шо чухлов кури бамбук будь у нас стока денег как у зенита играл бы дзюба и дальше в ростове
Ответить
REDWHITE_
1454253971
дровосек, это который рубит)) а дзюба, как был бревнищем, так и остался))
Ответить
nemolod
1454259147
Главное это то,что форвард регулярно забивает и если он так же часто будет продолжать голевую серию уже будет неважно как он это сделает или с чей то помощью!
Ответить
Aztec58
1454259636
Дзюба и остался дровосеком, сам по себе малоценен. Кокорин - малый себе на уме, много пиара - мало игры. Купили на всякий случай.
Ответить
VVM1964
1454260819
" Хороший оклад, стабильная зарплата. Играешь или не играешь, а зарплату все равно получаешь. " = " ХОРОШАЯ ЖЕНА , ХОРОШИЙ ДОМ , ЧТО ЕЩЕ НАДО ЧЕЛОВЕКУ ЧТО БЫ ВСТРЕТИТЬ СТАРОСТЬ " ( ДЛЯ МОЛОДЫХ - ЦИТАТА К\Ф " БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ " )
Ответить
uskorovau
1454262834
Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте --- http://dum.ps/maxiblog
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
4
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
1
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
4
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
7
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
8
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
34
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
5
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
4
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
7
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
8
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
6
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
34
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
19
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+