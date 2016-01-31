Чухлов: «Дзюба был дровосек дровосеком, а приехал в «Зенит» и начал забивать. Дай бог, чтобы и Кокорину «поперло»

Бывший игрок "Зенита" Борис Чухлов, становившийся в составе сине-бело-голубых чемпионом СССР, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб защитника "Динамо" Юрия Жиркова и нападающего москвичей Александра Кокорина.

"Хороший оклад, стабильная зарплата. Играешь или не играешь, а зарплату все равно получаешь. Как воспримет эти переходы общественность? Думаю, ничего не поменяется: как был негатив, так и будет негатив. Главное, чтобы люди из "Спартака" и "Динамо", которые приезжают, приезжали в "Зенит" и играли. И народ сразу по-другому к ним относиться будет. Артем Дзюба был кто? Дровосек дровосеком, начал забивать - и все. Дай бог, чтобы и Кокорину "поперло", как Дзюбе, буду только рад.

Будут ли нападающие конкурировать между собой? Сегодня есть Дзюба, а завтра может не быть Дзюбы, нос ему опять сломают, и все. Я так понимаю, что Кокорин больше на позицию Данни рассматривается, а не Дзюбы. Шумиху сейчас подняли о том, что у Кокорина возраст подделан в паспорте, передачу даже показали на "Матч ТВ". Непонятно, почему сейчас, кому эта ситуация нужна. Ну скупает "Зенит" игроков у конкурентов, но переход в "Зенит" - не худший вариант для Кокорина. В Англии он себя не захотел попробовать, наверное, тот же Жирков сказал, что там пахать надо будет", - сказал Чухлов.