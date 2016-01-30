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Кокорин и Жирков стали игроками «Зенита»

30 января 2016, 23:06
21

Футболисты московского "Динамо" полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин стали игроками "Зенита".

Петербургский клуб сумел договориться о переходе Жиркова и Кокорина в зимнее трансферное окно. Оба игрока присоединятся к "Зениту" на сборе в Португалии.

32-летний Жирков выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 67 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси" и "Анжи". За сборную России сыграл 67 матчей и забил 1 гол. 2-кратный чемпион России, чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

24-летний Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 года, провел за клуб 203 матча и забил 50 голов. Также числился в составе "Анжи", но не провел за клуб ни одного матча. За сборную России сыграл 36 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Динамо Жирков Юрий Кокорин Александр
Комментарии (21)
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moneyonstart
1454184578
Удачи в новом клубе. Зенит - ЧЕМПИОН!
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KoValery
1454184819
Халка на лавку. Вперед Жирков-Дзюба-Кокорин. Ура!
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MrVanes-Zenit
1454185138
Перевоспитать Кокорина надо Чтобы не выкладывал в инсту свои машины
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18JG
1454185828
Что ж удачи, парни. Кокорина звали еще в 2013, но он предпочел тогда возвращение в "Динамо". Так уж сложилось, что "Зенит" предпочитает собирать футболистов у других клубов РПЛ нежели воспитывать своих.
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nim-
1454187079
"Был Аршавин, был Кержаков, А теперь к нам едет Жирков. Разогнали наших парней, Подбираем старых коней!" И давайте же все вместе скажем "спасибо" тем долбаебам, которые придумали лимит на легионеров!
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Арслан)
1454189562
Дзюба заплачет щас)))
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Flotzilla
1454191093
Что тут сказать, Зенит в своем стиле. Кому станет интересен этот чемпионат 2х-3х команд? Мерзость какая =) Если делать лимит, так надо делать чтобы играли 7-8 воспитанников клуба, а не мешки с деньгами.
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Zeff
1454195216
Плёткой их, если что.
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Валерий2705
1454200193
По мне так Маурисио, усиление, посолидней этой двойки вместе взятой. Беда его лишь в том, что может стать жертвой тупого лимита.
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REDWHITE_
1454217740
мощный трансфер))) аха-ха
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