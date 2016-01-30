Кокорин и Жирков стали игроками «Зенита»

Футболисты московского "Динамо" полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин стали игроками "Зенита".

Петербургский клуб сумел договориться о переходе Жиркова и Кокорина в зимнее трансферное окно. Оба игрока присоединятся к "Зениту" на сборе в Португалии.

32-летний Жирков выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 67 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Спартак" (Тамбов), ЦСКА, "Челси" и "Анжи". За сборную России сыграл 67 матчей и забил 1 гол. 2-кратный чемпион России, чемпион Англии, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

24-летний Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 года, провел за клуб 203 матча и забил 50 голов. Также числился в составе "Анжи", но не провел за клуб ни одного матча. За сборную России сыграл 36 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.