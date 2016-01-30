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    • Толстых: «Противоречия с Мутко не носят глубинный характер»

    Толстых: «Противоречия с Мутко не носят глубинный характер»

    Экс-глава Российского футбольного союза Николай Толстых рассказал, какие взаимоотношения в настоящее время связывают его с нынешним президентом организации Виталием Мутко.

    «У нас ровные и дипломатические отношения. Несмотря на обстоятельства, есть взаимное признание профессиональных и деловых качеств, стремление к тому, чтобы спорт и футбол развивались. Противоречия? Они не носят глубинный характер. Касаются в основном не целей, а путей их достижения. При этом министру порой гораздо сложнее быть свободным в принятии решений, чем мне.

    Мы как-то вышли на поле в одной команде. Дело было в Сочи, Виталий Леонтьевич играл в атаке. Причем с большой самоотдачей, желанием и азартом, на достаточно высоком спортивном уровне», – сказал Толстых.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.01.2016 13:10
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Забил хоть? Или всё как всегда?
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