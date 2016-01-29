Орлов: «У «Матч ТВ» все меньше денег, Мутко недоволен каналом»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что оптимизация штата "Матч ТВ" связана с недостатком денег. Напомним, ранее канал вывел из штата нескольких комментаторов.

"В принципе, они так же могут зарабатывать деньги, как и раньше. И может быть, освободили места для футболистов-экспертов? Это же политика канала. Я буду заступаться, когда незаконно обидят человека. А здесь рабочий момент, их не выбросили, их оставили. Они все хорошие ребята, но надо понимать, что будет сокращение всех, и я готов, что и меня когда-то сократят. В связи с тем, что мало денег, их все меньше. Канал только раскручивают, посмотрим, что будет дальше. Мутко недоволен тем, как работает канал. Сокращения всегда будут, никуда не деться", – сказал Орлов.