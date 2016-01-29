Орлов: «Из «Спартака» ушли все лишние мешки»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" избавился от лишнего балласта.

"Зениту" нужно занимать как минимум второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов – там семь очков отрыва от первого места. Это не так много. Борьба будет потрясающей. "Краснодар" хорошо укрепился, "Спартак" будет играть лучше наверняка, там ушли все лишние мешки, которые перегружали лодку. Кроме этого, "Локо" — есть Ниасс, есть Миранчук, который в своем возрасте самый талантливый молодой россиянин.



Плюс "Ростов", который будет очень серьезно участвовать в борьбе. Бердыев знает, как добиваться результата. И, конечно, в этой ситуации "Зениту" очень нужен Жирков. Может быть, "Зенит" пойдет на то, чтобы заплатить деньги "Динамо"?", - сказал Орлов.