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    • Кокорин не может договориться со своим агентом и обижен на клуб

    Кокорин не может договориться со своим агентом и обижен на клуб

    У нападающего "Динамо" Александра Кокорина возникли разногласия с его агентом Кириллом Логиновым относительно дальнейшего продолжения карьеры.

    Сообщается, что сам Кокорин хочет попробовать свои силы в одним из европейских чемпионатов, а Логинов настаивает на переходе в "Зенит". Кроме того, по информации источника, футболист обижен на клуб из-за того, что "Динамо" не захотело отдавать его в аренду в Европу.

    "За срыв отъезда в Европу Кокорин затаил обиду на клуб. Поэтому с осени он стал снижать требования к себе, отсюда откровенный саботаж требований клуба и тренеров в случае с горными лыжами и неисполненной программой поддержания формы на отпуск", – рассказал источник в "Динамо".

    Источник: Известия

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    28.01.2016 23:26
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1454015456
    Обиженка,с таким характером ему в Европе делать нечего
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    APchelov
    1454015586
    Похоже, Кокорину в самый раз подошёл бы КамедиКлаб. Именно в этом клубе он нашёл бы себе место. Вышел на сцену - и все уже смеются
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    джон базелон
    1454016268
    Бедную девочку обидели,какие плохие дяди!
    Ответить
    neveldomha
    1454049175
    Зачем Зениту еще один Денисов. Хватит - наелись.
    Ответить
    jeremi.10
    1454049608
    Как-то не жалко Кокорина, при этом его агент просто барыга, который побольше денег хочет отхапать за переход в Зенит!
    Ответить
    FanatSerj
    1454051127
    "Логинов настаивает на переходе в "Зенит"" так оно и ежу понятно, на Зените он несравненно больше бабосов срубит.
    Ответить
    fakel-vrn
    1454081256
    обидели звезду...
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    m40
    1454151561
    На завод ему надо пойти поработать тысяч за 15. А то Европу ему подавай, горные лыжи...
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    ologreds
    1694996329
    numo456177
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