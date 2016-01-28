Пирс возобновил игровую карьеру в возрасте 53 лет

Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Стюарт Пирс возобновил свою игровую карьеру в возрасте 53 лет.

Пирс подписал контракт на один матч с клубом "Лонгфорд", который выступает в 13 по силе дивизионе Англии. Эту команду называют худшей в стране: в нынешнем сезоне "Лонгфорд" проиграл все 19 матчей, пропустив 183 гола и забив только три.

"Мне стало интересно сыграть за клуб, который считается худшим в Англии. Последними моими тренерами были Кевин Киган, Руд Гуллит, Кенни Далглиш и Харри Реднапп, а теперь я буду работать под руководством Ника Доу", – сказал Пирс.