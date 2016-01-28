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    Пирс возобновил игровую карьеру в возрасте 53 лет

    Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Стюарт Пирс возобновил свою игровую карьеру в возрасте 53 лет.

    Пирс подписал контракт на один матч с клубом "Лонгфорд", который выступает в 13 по силе дивизионе Англии. Эту команду называют худшей в стране: в нынешнем сезоне "Лонгфорд" проиграл все 19 матчей, пропустив 183 гола и забив только три.

    "Мне стало интересно сыграть за клуб, который считается худшим в Англии. Последними моими тренерами были Кевин Киган, Руд Гуллит, Кенни Далглиш и Харри Реднапп, а теперь я буду работать под руководством Ника Доу", – сказал Пирс.

    Источник: Reuters

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    28.01.2016 23:12
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    Комментарии (4)
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    bset
    1454013317
    13й дивизион... У нас 3 еле держатся...
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    Алекc
    1454016769
    Офигеть! 13 дивизион. Да да, третий особенно с трудом.
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    Громит
    1454035354
    Так у них 2 див больше нашей Пл зарабатывает.
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    ologreds
    1694996330
    numo456176
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