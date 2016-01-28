ФИФА утвердила список тренировочных площадок для ЧМ-2018

ФИФА утвердила список площадок, на которых будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц чемпионата мира 2018 года.

В перечень попали 36 таких площадок – по три для каждого из 12 стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ. Они должны быть введены в эксплуатацию к 1 мая 2018 года.

Кроме того, площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи будут доступны для тренировок командам-участницам Кубка конфедераций-2017. Они должны быть готовы к использованию 1 мая 2017 года.