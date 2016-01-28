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    Ван Гаал: «Пресса увольняла меня уже три раза»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал недоволен слухами о своей отставке, которые появляются в СМИ. Ранее сообщалось, что после поражения от "Саутгемптона" (0:1) голландец сам хотел уйти из клуба.

    "Не думаю, что я должен обсуждать это. Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз", – сказал ван Гаал.

    Источник: Skysports

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    28.01.2016 19:15
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1453997766
    Жаль владельцы МЮ все никак этого не сделает
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    джон базелон
    1454004944
    Смелости у тебя не хватает уйти достойно.
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    ologreds
    1694996330
    numo456157
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