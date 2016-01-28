Канделаки: «Рейтинг «Матч ТВ» доказал, что спорт России интересен»

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвела итоги работы телеканала в уходящем месяце.

"Рейтинг "Матч ТВ" доказал, что спорт России интересен, его любят и смотрят. С 1 по 25 января у нас по месяцу наибольшая доля телесмотрения 3,0% в нашей целевой аудитории Мужчин от 25 до 59. Кроме высокого показателя доли за месяц, хотелось бы отметить наши отдельные достижения в выходные дни и особенно в более молодой аудитории мужчин от 18 до 34. В воскресенье, 24 января было ощущение, что "Матч ТВ" уже смотрит вся страна и уж как минимум вся ее мужская половина. Доля аудитории телеканала за день по России составила 6,2% в аудитории мужчин от 25 до 59!

Мы заняли шестое место среди всех телеканалов и по объему целевой аудитории немного достигли показателей лидеров национального эфира. Также можно обратить внимание на показатели в мужской аудитории от 18 до 24 не только в биатлоне, где уик-энд оказался рекордным для нас, но и в европейском футболе! Молодая аудитория любит европейский футбол – мы это видим и постараемся показывать матчи ведущих европейских чемпионатов и кубков", – рассказала Канделаки.