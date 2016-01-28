Симонян: «В «Зените» сменились акценты»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал трансферную политику "Зенита".

"Тренеры, прошедшие советскую школу, заботились о подготовке собственных кадров, что во все времена было очень важно. Не хочу бросать камень в огород того же Виллаш-Боаша, но он говорит: купите мне такого-то игрока. При этом расстаются с тем же Сашей Кержаковым. Ему только 33 года, у него остались скоростные качества и все остальное, но нет, дайте мне другого игрока.

Совсем недавно в "Зените" были Аршавин, Быстров, Денисов, Кержаков, Анюкова уже тоже можно назвать питерцем, Малафеев… А кто сейчас? Это же Санкт-Петербург. К сожалению, акценты сместились.

Может, мне скажут: Никита Палыч, вам уже столько лет, вы отстали от жизни! Но у меня есть свои принципы", — сказал Симонян.