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    Симонян: «В «Зените» сменились акценты»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал трансферную политику "Зенита".

    "Тренеры, прошедшие советскую школу, заботились о подготовке собственных кадров, что во все времена было очень важно. Не хочу бросать камень в огород того же Виллаш-Боаша, но он говорит: купите мне такого-то игрока. При этом расстаются с тем же Сашей Кержаковым. Ему только 33 года, у него остались скоростные качества и все остальное, но нет, дайте мне другого игрока.

    Совсем недавно в "Зените" были Аршавин, Быстров, Денисов, Кержаков, Анюкова уже тоже можно назвать питерцем, Малафеев… А кто сейчас? Это же Санкт-Петербург. К сожалению, акценты сместились.

    Может, мне скажут: Никита Палыч, вам уже столько лет, вы отстали от жизни! Но у меня есть свои принципы", — сказал Симонян.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.01.2016 08:01
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    Комментарии (5)
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    Sergh4
    1453958905
    Абсолютно точно!
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    Black Giz
    1453961962
    Акценты сменились у всех топ клубов нашего чемпа.
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    APchelov
    1453969229
    Ещё немного, и в сборной акценты сместятся. А это уже хозяйство рфс
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    Inks
    1453974241
    Теперь российский футбол будет медленно умирать, его будут всякие лимиты съедать. Какие уж тут акценты
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    ologreds
    1694996333
    numo456103
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