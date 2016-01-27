«Челси» заинтересовался Карвахалем

«Челси« проявляет интерес к защитнику «Реала« Даниэлю Карвахалю.

Лондонский клуб запросил у мадридцев стоимость игрока и может приобрести его до закрытия зимнего трансферного окна. «Челси» намерен воспользоваться тем, что Карвахаль стал реже играть в основном составе «Реала» из-за подписания «королевским клубом» бразильца Данило.

В этом сезоне 24-летний Карвахаль провел 14 матчей за «Реал», забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.